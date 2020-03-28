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Finike’de hijyen çalışmaları sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 28.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Finike Belediyesi, korona virüsüne karşı ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Finike Belediyesi, korona virüsüne karşı ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak ilçenin ana cadde ve bulvarlarını arazözle temizleyen Finike Belediyesi, bu kez ana cadde ve bulvarların yanı sıra ara sokaklarda, kurum ve kuruluşların hizmet binalarında, camilerde, çocuk parklarında ve otobüs duraklarında dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, çalışmaların korona virüs salgını riskinin son bulacağı güne kadar halk sağlığını korumak için aralıksız süreceğini belirterek, “Belediyemize ait 10 ton kapasiteye sahip arozöz ilk olarak ana cadde ve bulvarları temizlemişti. Şimdi ana cadde ve bulvarlara ek olarak ara sokaklarda da çalışma yürütüyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan 70 adet camii, 150 adet çocuk parkı, kurum ve kuruluşların hizmet binaları ile toplu taşıma araçlarının durakları dezenfekte edilip, temizlendi” dedi.
Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için belediye bünyesinde özel ekip kurulduğunu söyleyen Geyikçi, “Geçen hafta ana cadde ve bulvarların temizliğinde arozözümüz 10 seferde içerisinde dezenfekte ve temizlik maddesi bulunan 100 ton sıvı kullanmıştı. Bu defa 11 seferde içerisinde dezenfekte ve temizlik maddesi bulunan 110 ton sıvı kullanıldı. Korona virüsüne karşı mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları periyodik olarak aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

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