Finike’de ilk kez anne ve oğla Laparoskopik Apendektomi yapıldı

Finike Devlet Hastanesinde ilk kez birer hafta ara ile anne ve oğluna Laparoskopik Apendektomi ameliyatı yapıldı.

Finike Devlet Hastanesinde yeni başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.M.Türkay Belen tarafından ilk kez Laparoskopik Apendektomi ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi. Finike Devlet Hastanesinde ilk kez ve birer hafta ara ile anne ve oğluna Laparoskopik Apendektomi ameliyatını yapan Belen, ameliyat sonrası kontrolleri için hastalarıyla buluştu. Ziyarete Başhekim Op.Dr.Yücel Kurt da eşlik ederek, hastalardan yaşadıkları süreç hakkında bilgi aldı.

Laparoskopik Apendektomi nedir?

Laparoskopik Apendektomi yani kapalı apandisit ameliyatı, büyük bir kesi işlemi yapılmadan apandistin alımını hedefleyen bir operasyondur. Bu operasyon sonrasında hasta günlük hayatına çok daha rahat bir biçimde devam edebilir, ameliyat kapalı teknikle yapıldığı için de rahatsız edici boyutta bir ameliyat izi kalmıyor.

