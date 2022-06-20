Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fedai Köleoğlu'nun (51) kullandığı 07 AIU 965 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Mahmut Esen Kültür Merkezi yakınlarındaki sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Köleoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Köleoğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun da akrabası olduğu bildirilen Fedai Köleoğlu'nun bir sitede özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz