Finikeli hayırseverden eğitime çifte katkı

“Antalya’da eğitime katkı veriliyor” Antalya’da göreve geldiği ilk günden itibaren eğitime çok önem verdiğini belirten Vali Yazıcı, hayırsever Onur’u eğitime iki okul yaptırarak verdiği destekten dolayı kutladı. Antalya’da eğitime ciddi bir hayırsever desteğinin olduğunun da altını çizen Yazıcı “Türkiye’de hayırseverin milli eğitime en çok katkı verdiği illerin başında Antalya geliyor. Hayırseverlerimizle birlikte Antalya’nın, Türkiye’nin eğitim başkenti olması için işbirliği içinde gayret edeceğiz. Ben eğitime çok önem veriyorum. Okul ziyaretleri yapıyor, çocuklarımızla vakit geçirmeye, onlarla birebir temas kurmaya gayret ediyorum. Çocuklarımızın kitap okuması, satranç oynaması, sportif ve sanatsal aktivitelerde bulunması için her türlü altyapı ve imkânların sağlanması adına kaymakamlarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerimiz ile Gençlik ve Spor müdürlerimizle birlikte tüm kamu kurum temsilcilerimizle çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Taşkın, Hayırsever Selahattin Onur ve oğulları Abdullah Onur ile Oğuzhan Onur katıldı. İmzalanan protokolle Finike ilçesi Turunçova Mahallesi’nde 12 Derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu ile yine Finike Yenimahalle’de 12 derslikli Anaokulu yapılacak.

"Hayırseverlerimizin eğitime katkı sunmaya devam etmelerini bekliyoruz"

Yazıcı, “Pandemi nedeniyle okulların kapalı olmasından dolayı Antalya’da henüz bu anlamda çalışmalarımızı istediğimiz ölçülerde yürütemedik. Ancak hayırseverlerimizle iş birliği içinde eğitim anlamında eksiklerimizi tamamlamak çocuklarımıza daha iyi imkânlarda eğitim olanakları sunmak adına protokoller imzalıyoruz. Antalyalı hayırseverlerimizin okulların kapalı olmasından dolayı hayırlarını ertelemesinler. Aksine eğitime ara verilen bu süreçte, eksiklerimizi tamamlamak Korona virüs salgının ardından çocuklarımıza daha iyi eğitim olanakları sağlayabilmek adına daha aceleci davransınlar. Hayırseverlerimizin eğitime katkı sunmaya devam etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Okul yaptırmayı hep istiyordum"

Protokole oğullarıyla birlikte katılan hayırsever Selahattin Onur ise “Okul yaptırmayı hep istiyordum. Bugüne nasipmiş. İnşallah hem annem hem de babam adına Finike’nin ihtiyacı doğrultusunda 12’şer derslikli iki okul inşa edeceğiz. Çocuklarımın da bu heyecana ortak olması ve onlarında gelecekte eğitime katkı sunmasını istediğim için onları yanımda getirdim. İnşallah onlarda gelecekte okullar açmaya hayırlar yapmaya devam ederler” ifadelerine yer verdi.

Hayırsever Selahattin Onur ile protokol imzalayan Vali Yazıcı hayırsever ve oğullarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

