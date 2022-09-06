Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakınını ziyaret etmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gözaltına alındı.

Bolu'daki cezaevinde yatan bir yakınını ziyarete gelen Emin A'nın yapılan kimlik sorgusunda, İstanbul'daki cinayete ilişkin "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine cezaevi yetkilileri polise haber verdi.

Gözaltına alınan Emin A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerin ardından Bolu'daki cezaevine teslim edilecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz