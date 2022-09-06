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Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı

06.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı

Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakınını ziyaret etmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gözaltına alındı.

Bolu'daki cezaevinde yatan bir yakınını ziyarete gelen Emin A'nın yapılan kimlik sorgusunda, İstanbul'daki cinayete ilişkin "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine cezaevi yetkilileri polise haber verdi.

Gözaltına alınan Emin A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerin ardından Bolu'daki cezaevine teslim edilecek.

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Bolu yakın ziyaret

Bolu Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:18
Öğle
12:57
İkindi
16:34
Akşam
19:26
Yatsı
20:49
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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