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Firari çocuk istismarcısı kıskıvrak yakalandı

12.01.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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Çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan 8 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Firari çocuk istismarcısı kıskıvrak yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, polis ekipleri sokakta bulunan bir kişiden şüphelendi. Şüpheli için yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında, adının M.Z. olduğu öğrenilen kişinin 5 ayrı dosyadan toplam 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin ’Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı’, iki kez ’Askeri Ceza Kanununa Muhalefet’ ve iki kez de ’Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından dosyası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan firari zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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