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Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tuba Ünsal şimdi de verdiği radikal karar ile dikkat çekti. Oyuncu ve eski manken Ünsal'ın hem sevgilisini hem de ülkeyi terk ettiği öğrenildi.

Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti
Öznur Yaslı İkier

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ruhumun Aynası, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme geliyordu.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa verdiği radikal karar ile dikkat çekti. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre ünlü isim hem sevgilisini hem de ülkeyi terk etti.

Cankurt'un köşesinde konuya dair yer verdiği kısım şöyle; ''Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın hayatında radikal değişiklikler yaptığını öğrendim! Ünsal, hem Ekim 2024'ten beri birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy'u hem de çok sevdiği İstanbul'u terk etmiş. Evet yanlış okumadınız...

Önceki gün konuştuğum Ünsal, Murat Pilevneli'den olan kızı Sare, Paris'teki ünlü sanat okulu Lycee Moliere'e kabul edilince, Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de alıp Sare'nin peşinden Paris'e gittiğini söyledi.

Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti 1

Paris'e yerleşip çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurduğunu belirten güzel oyuncuya, özel hayatındaki radikal değişikliğin sebebini de sordum. Emir Ulusoy ile iki yıldır süren ilişkisini, araya mesafe girdiği için yürütemeyeceğini düşünüp bitirme kararı aldığını ifade etti.''

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