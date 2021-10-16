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Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

16.10.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.K'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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