Firari FETÖ üyesi Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 2017'den beri aranan B.Y, Ankara'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmaları kapsamında B.Y'nin saklandığı yer belirlendi.

Ankara Sulh Ceza Hakimliğince 2017'den beri hakkında aranma kaydı bulunan zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

B.Y'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği, ifadesinde, örgütün finansmanı faaliyetlerine ve örgütsel toplantılara katıldığına dair beyanlar bulunduğu öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



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