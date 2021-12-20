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  4. Firari FETÖ'cü Etimesgut'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Firari FETÖ'cü Etimesgut'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı

20.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 11 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan firari şüpheli Etimesgut'ta jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 11 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö'nün (44) Etimesgut ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bölgede yapılan araştırma ve takibin ardından Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakalanan şüpheli Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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