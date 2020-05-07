YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Fırat Aslanbaş: “Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Fırat Aslanbaş: “Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

OSMANİYE HABERLERİ  | 07.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Aslanbaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Aslanbaş, virüs salgını sebebiyle hizmet sektöründeki faaliyetlerine ara verdiklerini ancak yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.Covid -19 virüsü süresinde kafe, restoran, lokanta gibi hizmet sektörünün kapandığına dikkat çeken Fırat Aslanbaş, virüse inat yatırım yaparak istihdam sağlamaya kararlı olduklarını dile getirdi.

Fırat Aslanbaş: “Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Aslanbaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Aslanbaş, virüs salgını sebebiyle hizmet sektöründeki faaliyetlerine ara verdiklerini ancak yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.
Covid -19 virüsü süresinde kafe, restoran, lokanta gibi hizmet sektörünün kapandığına dikkat çeken Fırat Aslanbaş, virüse inat yatırım yaparak istihdam sağlamaya kararlı olduklarını dile getirdi. Aslanbaş, “İş dünyası inşallah bu günleri Hükümetin aldığı yerinde tedbirlerle yavaş yavaş geride bırakacaktır. Bu zorlu süreçte çalışan personelin haklarını korumak bizim gibi işletme sahiplerine düşüyor. Aslanbaş Grup olarak virüse inat otomotiv sektörünün yanı sıra hizmet sektöründe yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Başkentte yaptığımız yeni restoran Ve kafelerde pek çok insana istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Locale Ankara bünyesinde de bir çok kişiye daha istihdam sağlayacağız. Bu işletmeler birer dumansız fabrikadır. Bizler de gücümüz yettiğince bu zamanlarda üstümüze düşenin en iyisini yapmaya ve özverili olamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Türk milletin tarihinde pekçok badireyi atlatarak yoluna devam ettiğinin altını çizen Aslanbaş, sözlerinin sonunda “Kökleri güçlü milletimiz bu süreci de atlatacak ve yoluna daha güçlenerek devam edecektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve canları pahası çalışan sağlık personeline ve bu dönemde bizler için mücadele veren herkese ben ve çalışanlarım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Osmaniye Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:27
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:36
Yatsı
21:03

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Akgül Eczanesi
Merkez
Besnek Eczanesi
Merkez
Büyüköztürk Eczanesi
Merkez
Öndaşlar Eczanesi
Kadirli
Umut Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Bahçe Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

AB Spor Ödülleri Galası’nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek

AB Spor Ödülleri Galası’nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.