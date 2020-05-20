Fırat bölgesinde elektrik tüketimi düştü

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’nin yer aldığı Fırat bölgesinde 4 ay içerisinde elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7’den fazla düştüğü belirlendi.

2020 yılının ilk dört ayına ait elektrik tüketim rakamları belirlendi. Alınan bilgiye göre Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminin yüzde 7’den fazla azaldı.İllere göre tüketim oranlarındaki değişime bakıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla elektrik tüketiminin Bingöl ve Malatya’da yüzde 10’dan fazla, Tunceli’de yüzde 6,7 oranında azaldığı, Elâzığ’da ise bu dönemde tüketimin bir önceki yıla yakın seviyede seyrettiğini öğrenildi.

İş yerlerinde enerji tüketimi yüzde 28 azaldı

Covid-19 sebebiyle işlerine bir süre ara vermek zorunda kalan işyerlerindeki elektrik tüketimi Fırat bölgesinde yaklaşık yüzde 28 azaldı. Fırat bölgesinde ticarethane ve sanayide en düşük tüketim 30’luk azalma ile Bingöl’de oldu. Bu ili 28’lik azalma ile Malatya ve Elazığ izledi. Tunceli’de ise işyeri enerji tüketimi yüzde 14 azaldı.

Fırat bölgesinde Elazığ’da hane tüketiminde yüzde 5’e yakın düşüş gözlendi. Malatya’da yüzde 2’lik bir düşüş izlenirken Bingöl bu bölgede meskende yüzde 10’a yakın artışla en çok artış gözlenen il oldu. Tunceli de ise mesken elektrik tüketiminde yüzde 5’lik bir artış gösterdi.

