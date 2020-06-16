YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Fırat Caddesi ile Millet Caddesi arasındaki çalışmalar devam ediyor

Fırat Caddesi ile Millet Caddesi arasındaki çalışmalar devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman için önemli bir yatırım olan Millet Caddesinin İmamağa Mahallesi ile bağlantı çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Millet Caddesi’nin diğer yollarla bağlantı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Atatürk Bulvarını Eski Samsat Caddesine oradan da planlanan Güney Çevreyoluna bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan kısımda sürdürülen ve Adıyaman ulaşımı için oldukça önemli bir yatırım olarak kabul edilen Millet Caddesinin İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi ile bağlantı çalışmalarına da ara vermeden yapılıyor.Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, toplam uzunluğu 1 kilometreyi, genişliği de 25 metreyi bulacak olan Millet Caddesinin bağlantı yollarındaki çalışmaların da ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman için önemli bir yatırım olan Millet Caddesinin İmamağa Mahallesi ile bağlantı çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Millet Caddesi’nin diğer yollarla bağlantı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Atatürk Bulvarını Eski Samsat Caddesine oradan da planlanan Güney Çevreyoluna bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan kısımda sürdürülen ve Adıyaman ulaşımı için oldukça önemli bir yatırım olarak kabul edilen Millet Caddesinin İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi ile bağlantı çalışmalarına da ara vermeden yapılıyor.
Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, toplam uzunluğu 1 kilometreyi, genişliği de 25 metreyi bulacak olan Millet Caddesinin bağlantı yollarındaki çalışmaların da ara vermeden devam ettiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:38

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Kardelen Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.