Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
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