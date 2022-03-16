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Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

16.03.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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