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Fırat Kalkanı bölgesinde görevini tamamlayan özel harekat polisleri Erzincan'a döndü

23.08.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Kalkanı bölgesinde görevini tamamlayan özel harekat polisleri Erzincan'a döndü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'dan, 3 ay önce Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab'a dualarla uğurlanan özel harekat polisleri, görevlerini tamamlayarak kente döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 44 polis için müdürlük bahçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Konvoy eşliğinde bahçeye gelen polisler, aileleriyle hasret giderdi, mesai arkadaşlarına sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

Vali Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, özel harekat polislerinin 3 aydır bölgede zor şartlarda görev yaptığını söyledi.

Polislerin sağ salim dönüp ailelerine kavuştuğunu ifade eden Makas, "Kendilerini tebrik ediyorum. Burada görevlerine devam edecekler. Biz bölgeden çekildik ancak başka bir ilimizin özel harekat ekipleri bölgeye girdi. Bu bir bayrak değişimidir. Allah tüm arkadaşlarımıza kazasız belasız görevler nasip etsin inşallah. An itibarıyla orada görevlerine devam eden Mehmetçiğimize ve polisimize de başarılar diliyoruz." dedi.

Karşılama törenine, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş katıldı.

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