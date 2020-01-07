Fırat Kalkınma Ajansı 23 projeyi destekledi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında toplam 23 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak 2019 yılında TRB1 Bölgesi, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde turizm ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda paydaşlarımız ile birlikte başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, TRB1 Bölgesinin kalkınmasına yönelik birçok projeye mali ve teknik destek sağladıklarını ifade etti.

Yoğunlu, 2020 yılında da ajans olarak gerek TRB1 Bölgesinin gerekse Türkiye’nin ve bölgemizin kalkınmasına yönelik olarak çalışmalara devam edeceklerinin altını çizerek, “2019 yılında kamu kurum ve kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün ajansımızın gündeminde olan bölgemizi geliştirecek, bölgemizin refahına hizmet edecek yatırımların ön değerlendirilmesinin yapılması ve bölgemizdeki proje havuzunun geliştirilmesi amacıyla fizibilite desteği programımız ilan edildi. 2019 yılı son fizibilite değerlendirilmesi Aralık ayında yapıldı. Tüm yıl boyunca bölgemizde dört ilimizde toplam 40 başvuru almış bulunduk. Bu gelen başvurular ajansımızın değerlendirme sürecinde belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirildikten sonra 23 projemiz yönetim kurulumuzun onayıyla bizden destek almaya hak kazandı" dedi.

Ajanstan destek almaya hak kazanan projelerin TRB1 Bölgesindeki gerek kamu kuruluşları gerek özel sektör tarafından özellikle potansiyeli bulunan ve bölge illerinin gündeminde bulunan bazı yatırım konularıyla ilgili olduğun altını çizen Yoğunlu, "Bu yatırım konularının doğrudan gerek kamu yatırımlarına gerek özel sektör yatırımlarına sunulmadan önce bilimsel anlamda, teknik anlamda, ekonomik ve mali analizlerinin yapılması amacıyla bu fizibilite desteği programı uygulanıyor. Ajansımızın odaklandığı tematik alanlara yönelik yatırım konularının öncelikle fizibiliteleri, ön değerlendirmeleri yapılıyor. Bu fizibilite desteği kapsamında dört ilimizde gerçekten gerek tarım anlamında gerek turizmin geliştirilmesi anlamında gerekse endüstriyel gelişim anlamında bazı özel sektör ve kamu kuruluşlarının yapabileceği yatırımlar değerlendirildi ve büyük yatırımların illerimizde ekonomik, teknik ve idari olarak yapılabilir olup olmadığı bu destekler sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu program kapsamında yapılan çalışmalar Bingöl ve Malatya ilimizde süt toplama merkezlerinin nasıl organize olacağını nasıl iyi bir şekilde işletmesinin yapılabileceğini; yine Elazığ ilimizdeki Hazar Gölü Yüksek İrtifa Merkezi ile Ceviz, Badem İşleme ve Meyve Suyu İşlemeyle ilgili özel sektörün yapabileceği yatırımlar değerlendirilmiş olacak. Yine Tunceli’de Pertek ilçemizde bazı turizm değerlerinin yatırımla tekrar turizme kazandırılmasıyla ilgili gerekli çalışmalar ve ön fizibilite çalışmaları tamamlanmış olacak. Yine Malatya Yeşilyurt ilçemizde Yeşilyurt Belediyemizin yapmayı planladığı teleferik projeleri değerlendirilmiş olacak. Buna benzer 23 projenin akademik, bilimsel ve sektörel anlamda değerlendirmeleri yapılacak ve bu değerlendirmeler sonucunda özellikle bölgemizde yapılması uygun görülen bu yatırımlara kamunun veya özel sektörün yatırım yapmasına yönelik daha somut ve pratik çalışmalar yapılacak"dedi.

Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak 2020 yılında da Fizibilite Mali Destek Programının ilan edileceğini ifade ederek, "Ajansımızın faaliyet gösterdiği bölgedeki proje havuzumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Ajans bir taraftan bölge dışından yatırımları getirmeye çalışırken buna yönelik hazırlıkları ve dokümantasyonu yapmış bir şekilde hazır olmak zorunda. Bu nedenle gerek bu program kapsamında gerekse ajansımızın kendi uzman kadrosuyla bu fizibilite çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Aralık ayında yapılan 2019 yılı son fizibilite değerlendirilmesinde başarılı bulunan projeler şöyle:

“Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından sunulan Battalgazi Bilim Merkezi Planetaryum ve Deprem Simülasyon Merkezi Fizibilite Projesi, Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından sunulan Yeşilyurt Belediyesi Şahin Tepesi Teleferik Projesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından sunulan Malatya Tarım Teknolojileri İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Fizibilitesinin Hazırlanması, Malatya Akçadağ Belediyesi tarafından sunulan Akçadağ Soğuk Hava Deposu Fizibilite Etüdü Projesi, Elazığ Ticaret Borsası tarafından sunulan Elazığ Canlı Hayvan Borsası Modernizasyonu Yatırımı Fizibilitesi, Malatya Arapgir Belediyesi tarafından sunulan Arapgir Yöresel Ürünlerinin (Mor Reyhan ve Üzüm Ürünleri, Sirke ve Turşu) Endüstriyel Üretimine Yönelik Tesis Fizibilitesi, Kiğı Belediyesi tarafından sunulan Kerek Deresi Rekreasyon Projesi, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sunulan Ata Tohumu ve Fide AR-GE Merkezi Fizibilitesi, Bingöl Karlıova Belediye Başkanlığı tarafından sunulan Karlıova Biyogaz Üretimi ve Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi."

