Fırat Nehri üzerine kurulan "zipline" ilgi odağı oldu

Keban Baraj Gölü, Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonları, Çırçır Şelalesi, alabalık tesisleri ve Yusuf Ziya Paşa Camisi gibi tarihi ve doğal mekanlarıyla dikkati çeken ilçenin ziyaretçi potansiyeli dikkate alınarak kurulan zipline hattına, dışarıdan gelen ziyaretçiler kadar ilçe sakinleri de ilgi gösteriyor.

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'da turistik özellikleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerine kurulan "zipline" hattı, gencinden yaşlısına ilçe sakinleri ile dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

"Fırat Nehri üzerinde sörf yapanlar, Keban Barajı'nı, Fırat Köprüsü'nü ve nehrin doğal güzelliklerini seyredebiliyor. Aynı zamanda ilçemizin iki tarafını saran dağları farklı bir açıdan görebiliyorlar." diyen Aslan, herkesi Fırat Nehri ve ilçenin güzelliklerini görmeye davet etti.

- "Heyecan verici bir duyguydu"

İlçe sakinlerinden 51 yaşındaki Şerife Ekemen, zipline hattında ilk kez kaydığını, bunun eğlenceli ve heyecan verici bir aktivite olduğunu dile getirdi.

Ekemen, "Her yaştan insan gelsin. Fırat'ın ve Keban'ın güzelliğini görsün, ziplinenin keyfini çıkarsınlar. Bu yaşımda zipline ile kaydım, çok zevk aldım, fırsat buldukça da geleceğim, herkese tavsiye ederim." dedi.

Sabiha Çelik ise zipline ile kayanları görünce bunu denemeye karar verdiklerini anlatarak, "Çok güzel bir yatırım yapılmış. Heyecan verici bir duyguydu, herkes yaşamalı bu duyguyu." diye konuştu.

Bedri Yaman da piknik için ailesiyle ilçeye geldiğini belirterek, "Çocuklar eğlensin diye ziplineye bindirdik. Çocuklar çok eğlendi. Biz de stres attık. Bu gibi faaliyetlerin Elazığ'da daha da artmasını istiyoruz. Tesis sahibine teşekkür ediyoruz, gerçekten güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

