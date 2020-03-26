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Fırat Üniversitesinde telekonferanslı toplantı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesi(FÜ) Senatosu, yeni korona virüs salgınına karşı telekonferans sistemi ile toplantı yaptı.F.Ü’de korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mesafe kuralına bağlı önlemler nedeniyle çalışmalarda aksamaların önüne geçebilmek için senato toplantısını telekonferans sistemiyle gerçekleştirdi.

Fırat Üniversitesi(FÜ) Senatosu, yeni korona virüs salgınına karşı telekonferans sistemi ile toplantı yaptı.
F.Ü’de korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mesafe kuralına bağlı önlemler nedeniyle çalışmalarda aksamaların önüne geçebilmek için senato toplantısını telekonferans sistemiyle gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ başkanlığında aralıklarla toplanan üniversite senatosunda devam eden ve yapılacak çalışmaların ele alındığı aktarıldı.
Toplantıya, Rektör Demirdağ ile birlikte Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Prof. Dr. Halil Hasar ile Genel Sekreter Prof.Dr. Ahmet Özer de katıldı.

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