Fıray Aydınus'tan ligin kaderini belirleyen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi kehanet!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

"TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN"

Eski hakem olan ve şimdilerde yorumculuk yapan Fırat Aydınus, derbi öncesi kehanette bulundu. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin şimdiden belli olduğunu iddia eden Aydınus canlı yayında bu iddiasını açıkladı. Aydınus, "Derbinin hakemini şimdiden belirlemişler. Tarihe not düşülsün şu an canlı yayında söylüyorum. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu" dedi.

- 9 Aralık FB-BJK: Atilla Karaoğlan

- 24 Aralık FB-GS: Halil Umut Meler

SON 10 MÜCADELEDE 1 YENİLGİ

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye karşı ligde son 10 maçta aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Yeni stadyumlarında ligde oynadıkları hiçbir derbiyi kaybetmeyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da rakibiyle evinde golsüz berabere kalırken, Kadıköy'de 4-2 galip gelmeyi başarmıştı.

2022-2023

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

2021-2022

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

2020-2021

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

2019-2020

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

2018-2019

Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş





