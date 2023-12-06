Fıray Aydınus'tan ligin kaderini belirleyen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi kehanet!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Eski hakem olan ve şimdilerde yorumculuk yapan Fırat Aydınus, derbi öncesi kehanette bulundu. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin şimdiden belli olduğunu iddia eden Aydınus canlı yayında bu iddiasını açıkladı. Aydınus, "Derbinin hakemini şimdiden belirlemişler. Tarihe not düşülsün şu an canlı yayında söylüyorum. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu" dedi.
- 9 Aralık FB-BJK: Atilla Karaoğlan
- 24 Aralık FB-GS: Halil Umut Meler
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye karşı ligde son 10 maçta aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Yeni stadyumlarında ligde oynadıkları hiçbir derbiyi kaybetmeyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da rakibiyle evinde golsüz berabere kalırken, Kadıköy'de 4-2 galip gelmeyi başarmıştı.
2022-2023
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
2021-2022
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş
2020-2021
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
2019-2020
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş
2018-2019
Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş