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Fırın denetimleri arttırıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınlarında hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı.

Fırın denetimleri arttırıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınlarında hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde belirlenen kurallara uymayan ve işyerinin temizliğine önem göstermeyen işyerlerine uyarı ve cezai işlem uygulandı.
Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve ruhsat gibi kurullara uymayan işyerlerine gerekli uyarılarda ve işlemlerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.
Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.

Fırın denetimleri arttırıldı

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