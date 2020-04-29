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Fırın fırın gezip pidelerin gramajını denetliyorlar

BURSA HABERLERİ  | 29.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan fırınlara Ramazan denetimi gerçekleştirdi.Zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürürken, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan pidelerin de gramajını kontrol ediyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan fırınlara Ramazan denetimi gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürürken, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan pidelerin de gramajını kontrol ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında rutin olarak maske ve eldiven denetimi gerçekleştiren ekipler, esas ve usullere uygunluk denetimlerini Ramazan ayı ile birlikte sıklaştırdı.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında pide ve ekmek gramajları ile temel hijyen kuralları konusunda denetimler gerçekleştirildiğini belirterek, ekiplerin işletme sahiplerine uyarılarda bulunduğunu, özellikle korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Kanar, "Bu durum halk sağlığı için son derece önemli. Ramazan ayının simgelerinden biri olan pidenin gramajını kontrol eden ekiplerimiz kişisel ve genel temizlik kurallarının aksatılmaması yönünde uyarılarını yineleyerek işletme sahiplerine maske, eldiven ve bone kullanımı konusunda denetimlerini sürdürecek. Üretim ve satış esnasında gerekli hassasiyeti gösteren tüm fırın çalışanlarına ve işletmecilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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