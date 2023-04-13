YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Fırın ve marketlere "Ramazan" baskını

Fırın ve marketlere "Ramazan" baskını

13.04.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik yaptığı denetimle sahur vakti fırın ve marketleri denetledi.

Fırın ve marketlere "Ramazan" baskını

Zabıta Müdürlüğü, “Huzurun ve Güvenin Kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler, Ramazan Ayıyla birlikte artırdığı denetimlerine devam ediyor. İlçe sınırlarında periyodik olarak iftar öncesi ve sahur vakti denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşların yoğunlukla alışveriş yaptığı işletmeleri bir bir inceliyor. Başta hijyen ve temizlik kontrolleri olmak üzere gıda ürünleri de, vatandaşın sağlığını tehdit edecek şartlarda olmaması için denetleniyor. Bu çalışmalarına sahur vakti işlek noktalarda yaptıkları denetimlerle devam eden zabıta ekipleri, market ve fırınları denetledi. Pide fırınlarını denetleyen ekipler, kaliteli üretim yapılması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi yönünde işletmelere uyarılarda bulundu. Marketlerde de ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kasadaki fiyatları karşılaştırarak, vatandaşların mağdur edilmemesi yönünde işletmelere uyarılarda bulundu. Yapılan denetim esnasında olumsuzluğa rastlamayan zabıta ekipleri işletme sahiplerine teşekkür ederken, kurallara uymayan işyerleri hakkında ise yasal işlem başlatacaklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siverek’te şiddetli yağış su baskınlarına ve sele neden olduSiverek’te şiddetli yağış su baskınlarına ve sele neden oldu
Hakkari-Van Karayolu’nda heyelanHakkari-Van Karayolu’nda heyelan
Diyarbakır’da ticari araç Karayolları çalışanlarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralıDiyarbakır’da ticari araç Karayolları çalışanlarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
haliliye belediyesi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:47
Öğle
12:31
İkindi
16:10
Akşam
19:04
Yatsı
20:23
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.