Fırın ve marketlere "Ramazan" baskını

Zabıta Müdürlüğü, “Huzurun ve Güvenin Kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler, Ramazan Ayıyla birlikte artırdığı denetimlerine devam ediyor. İlçe sınırlarında periyodik olarak iftar öncesi ve sahur vakti denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşların yoğunlukla alışveriş yaptığı işletmeleri bir bir inceliyor. Başta hijyen ve temizlik kontrolleri olmak üzere gıda ürünleri de, vatandaşın sağlığını tehdit edecek şartlarda olmaması için denetleniyor. Bu çalışmalarına sahur vakti işlek noktalarda yaptıkları denetimlerle devam eden zabıta ekipleri, market ve fırınları denetledi. Pide fırınlarını denetleyen ekipler, kaliteli üretim yapılması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi yönünde işletmelere uyarılarda bulundu. Marketlerde de ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kasadaki fiyatları karşılaştırarak, vatandaşların mağdur edilmemesi yönünde işletmelere uyarılarda bulundu. Yapılan denetim esnasında olumsuzluğa rastlamayan zabıta ekipleri işletme sahiplerine teşekkür ederken, kurallara uymayan işyerleri hakkında ise yasal işlem başlatacaklarını belirtti.

