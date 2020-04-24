YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Fırıncılar Ramazan pidesini erkenden hazırlıyor

Fırıncılar Ramazan pidesini erkenden hazırlıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 24.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Samsun’da fırıncılar, iftara 2 saat kala üretimi yasaklanan Ramazan pidesini erkenden yaparak satışa hazırladı.Korona virüsü salgınının insan hayatına etkileri Ramazan ayında da devam ediyor.

Samsun’da fırıncılar, iftara 2 saat kala üretimi yasaklanan Ramazan pidesini erkenden yaparak satışa hazırladı.
Korona virüsü salgınının insan hayatına etkileri Ramazan ayında da devam ediyor. Önceki Ramazanlarda olan fırında sıcak pide kuyruğu, virüsle beraber tarih oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge neticesinde tüm illerde iftara 2 saat kala pide üretimi durduruldu. Samsunlu fırıncılar, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla öğlen saatleri itibarıyla pide üretimine başladı.
Vatandaşların fırınlarda kuyruk oluşturmadan pidelerini rahatlıkla alabileceklerini dile getiren fırıncı Talha Araç, “İftara 2 saat kala pide üretimi durdurulacak. Bu konuyla alakalı olarak sabah erken saatlerden itibaren pide çıkartmaya başladık. Fırınımıza pide stoku yaptık ki iftar saati yaklaştığında vatandaşlarımız bekleme yapmasın, kuyruk olmasın ve sosyal mesafeye dikkat etsin. İftara 2 saat kala üretimi durdurup, sadece satışa yöneleceğiz. Vatandaşlarımız endişelenmesin. Fırınlarda yeterli stok var. Hafta sonları da arabalarla sokak sokak pide dağıtılmaya devam edilecek” dedi.
İftara yakın sıcak pide üretilmeyeceğini bilen bazı vatandaşlar, iftar pidelerini öğle saatlerinde almaya başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Samsun Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:35
Öğle
12:38
İkindi
16:26
Akşam
19:31
Yatsı
21:01

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Denizci Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Begüm Eczanesi
Atakum
Volkan Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bafra’da güvenlik güçlerinden 23 Nisan konvoyu

Bafra’da güvenlik güçlerinden 23 Nisan konvoyu

SİYAMDER gönüllülerinden sağlık çalışanlarına destek için işaret diliyle klip

SİYAMDER gönüllülerinden sağlık çalışanlarına destek için işaret diliyle klip

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.