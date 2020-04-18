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Fırıncılar siparişleri evlere götürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 18.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Malatya’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fırın çalışanları ekmek siparişlerini vatandaşların evlerine kadar götürüyor.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentteki sokaklar boşaldı.

Fırıncılar siparişleri evlere götürüyor

Malatya’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fırın çalışanları ekmek siparişlerini vatandaşların evlerine kadar götürüyor.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentteki sokaklar boşaldı. Herkes yasağa uyarak evlerine çekilen vatandaşlar, ekmek ihtiyaçlarını ise fırınlara verdiği siparişlerle temin ediyor. Genelge ile mesailerine devam eden fırıncılar, yakındaki vatandaşların telefonla verdiği ekmek siparişlerini de evlerine kadar götürüyor.
Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da birçok siparişe cevap veren ekmek fırınlarında yoğunluk ise zaman zaman artıyor.

Fırıncılar siparişleri evlere götürüyor

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