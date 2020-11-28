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Fırıncıları bezdiren un dolandırıcısı yakayı ele verdi

MANİSA HABERLERİ  | 28.11.2020 20:58 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde 4 fırıncı esnafını un satışıyla dolandıran şahıs, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.Kula’da 4 fırıncı esnasını un satışı ile dolandırdığı tespit edilen, çeşitsi dolandırıcılık suçlarından da dosyası bulunan A.T.

Manisa’nın Kula ilçesinde 4 fırıncı esnafını un satışıyla dolandıran şahıs, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.
Kula’da 4 fırıncı esnasını un satışı ile dolandırdığı tespit edilen, çeşitsi dolandırıcılık suçlarından da dosyası bulunan A.T. isimli şahsı yakalamak için, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler operasyon düzenledi. Kula Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli şahıs, Akgün Mahallesi’nde ikamet ettiği evine düzenlenen operasyonda, polisleri fark edip evin arka balkonundan kaçmaya çalışmasına rağmen emniyet güçlerine takıldı. Yakalanan A.T. isimli şahıs sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Şahıs, emniyette yapılacak işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilecek.

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