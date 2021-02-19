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Fırında kalan ekmekleri barınağa bağışlıyorlar

19.02.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Fırında kalan ekmekleri barınağa bağışlıyorlar

Manisa’nın Soma ilçesinde fırıncılık yapan Tuncay-Ayşe Sağlam çifti fırından kalan ekmekleri Soma Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Barınağına düzenli olarak bağışlarken, duyarlı esnaf çiftin davranışı Soma Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından takdirname belgesiyle ödüllendirildi.Manisa’nın Soma ilçesinde uzun bir süredir fırında kalan ekmekleri ilçedeki hayvan barınağına bağışlayan Tuncay-Ayşe Sağlam çiftinin duyarlı davranışı Soma Belediye Başkan’ı Ali Tulup tarafından ödüllendirildi.Makamında ağırladığı yardımsever çift ile sohbet eden Başkan Tulup, "Lider Ekmek Fırını sahibi Sayın Tuncay Sağlam ve eşi Sayın Ayşe Sağlam’a sokak hayvanlarına göstermiş oldukları hassasiyet ve barınağımıza yapmış oldukları yiyecek desteğinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyor, tüm halkımıza örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz." dedi.Duyarlı esnafa katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Tulup çifte takdirname belgesi vererek sergilenen davranışın herkese örnek olmasını temenni etti.

Manisa’nın Soma ilçesinde fırıncılık yapan Tuncay-Ayşe Sağlam çifti fırından kalan ekmekleri Soma Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Barınağına düzenli olarak bağışlarken, duyarlı esnaf çiftin davranışı Soma Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından takdirname belgesiyle ödüllendirildi.
Manisa’nın Soma ilçesinde uzun bir süredir fırında kalan ekmekleri ilçedeki hayvan barınağına bağışlayan Tuncay-Ayşe Sağlam çiftinin duyarlı davranışı Soma Belediye Başkan’ı Ali Tulup tarafından ödüllendirildi.
Makamında ağırladığı yardımsever çift ile sohbet eden Başkan Tulup, "Lider Ekmek Fırını sahibi Sayın Tuncay Sağlam ve eşi Sayın Ayşe Sağlam’a sokak hayvanlarına göstermiş oldukları hassasiyet ve barınağımıza yapmış oldukları yiyecek desteğinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyor, tüm halkımıza örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz." dedi.
Duyarlı esnafa katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Tulup çifte takdirname belgesi vererek sergilenen davranışın herkese örnek olmasını temenni etti.

Fırında kalan ekmekleri barınağa bağışlıyorlar

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