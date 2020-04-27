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Fırınlara ramazan denetimi

ERZURUM HABERLERİ  | 27.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Aşkale Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetim yaptılar.Gerçekleşen denetimler ekmeklerin gramajlarına ve üretim yerlerinin temizliklerine bakılırken, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan üretim saatleri konusunda bilgi verilerek tebliğ tutanak belgeleri teslim edildi.Özellikle fırınlardaki ekmek satışları konusunda sosyal mesafe konusunda dikkatli olmaları ve maske takmayanları içeri almamaları konusunda da uyarılar yapıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Aşkale Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetim yaptılar.
Gerçekleşen denetimler ekmeklerin gramajlarına ve üretim yerlerinin temizliklerine bakılırken, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan üretim saatleri konusunda bilgi verilerek tebliğ tutanak belgeleri teslim edildi.
Özellikle fırınlardaki ekmek satışları konusunda sosyal mesafe konusunda dikkatli olmaları ve maske takmayanları içeri almamaları konusunda da uyarılar yapıldı.

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