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Fırınlarda denetim

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.05.2020 11:00 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte esnaf denetimlerini sıklaştırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte esnaf denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte fırınlarda denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde hijyen kurallarına ve üretim standartlarına uygun üretim yapan esnafa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür eden ekipler, tespit ettikleri aksaklıkların giderilmesi için de işletmelere gerekli uyarılarda bulundular.

“Hijyene dikkat eden esnafımıza teşekkür ediyorum”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgın tedbirleri kapsamında gıda üretimiyle ilgili işletmelerde daha yoğun bir denetim sürdürdüklerinin altını çizdi. Yüksel, açıklamasında, “Salgın, iki aya yakın bir süredir hayatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugünlerde etkileri hafiflese de tedbirlerimizi gevşetme hatasına düşme lüksümüz yok. Bu süreçte bizim için sağlıklı gıda tüketmek çok önemli. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimlerimizi sıklaştırdık. Mübarek Ramazan ayının gelişiyle özellikle fırınlarımızda pide satışı ile ilgili yoğunluk olduğundan, fırınlarımızda da daha titiz bir şekilde denetimlerimizi yerine getiriyoruz. Memnuniyetle söylemek istiyorum ki denetimlerimiz sonucunda birçok fırınımız tüm hijyen kurallarına uygun olarak üretim yapmakta ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde pide ve ekmek ihtiyacını karşılamakta olduğunu tespit ettik. Tüm vatandaşlarımız adına fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Denetimler artarak sürecek
Öte yandan, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği belirtilirken, işletmelere idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.

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