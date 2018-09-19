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Firmino'nun golü sonrası Salah'ın verdiği tepki İngilitere'de şaşkınlık yarattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.09.2018 22:24 | Son Güncelleme

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi son dakika golüyle 3-2 yenerken 85. dakikada oyundan çıkan Muhammed Salah'ın gole tepkisi şaşırttı.

Salah'ın verdiği tepkiyi eski futbolcular çarpıcı şekilde yorumladı.

Firmino'nun golü sonrası Salah'ın verdiği tepki İngilitere'de şaşkınlık yarattı

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Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Anfield'da PSG'yi Roberto Firmino'nun 90+2. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Anfield'da PSG'yi Roberto Firmino'nun 90+2. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.
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85. dakikada oyundan çıkan Muhammed Salah'ın yedek kulübesinde gole gösterdiği reaksiyon ise tepki çekti.

85. dakikada oyundan çıkan Muhammed Salah'ın yedek kulübesinde gole gösterdiği reaksiyon ise tepki çekti.
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Son dakilka golünün ardından teknik direktör Jürgen Klopp, zıplayarak golün sevincini yaşarken yedek kulübesinde oturan Salah, golden sonra elindeki şişeyi sinirli bir şekilde yere fırlattı.

Son dakilka golünün ardından teknik direktör Jürgen Klopp, zıplayarak golün sevincini yaşarken yedek kulübesinde oturan Salah, golden sonra elindeki şişeyi sinirli bir şekilde yere fırlattı.
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Salah'ın bu hareketleri kameralara yansırken taraftarları şaşırttı.

Salah'ın bu hareketleri kameralara yansırken taraftarları şaşırttı.
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Maçın ardından İngiliz televizyonun karşılaşmayı değerlendiren Rio Ferdinand ve Michael Owen ise Mısırlı yıldızı savundu.

Maçın ardından İngiliz televizyonun karşılaşmayı değerlendiren Rio Ferdinand ve Michael Owen ise Mısırlı yıldızı savundu.
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Ferdinand, ''Umarım sevinme şekli budur. Bence Salah, kendi şeklinde seviniyordu. Bu hareketinin öncesinde elleri havadaydı.'' derken Owen, ''Bence mutlu oldu.'' şeklinde yorum yaptı.

Ferdinand, ''Umarım sevinme şekli budur. Bence Salah, kendi şeklinde seviniyordu. Bu hareketinin öncesinde elleri havadaydı.'' derken Owen, ''Bence mutlu oldu.'' şeklinde yorum yaptı.
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mohamed salah liverpool

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