Firmino'nun golü sonrası Salah'ın verdiği tepki İngilitere'de şaşkınlık yarattı

5 / 6 Maçın ardından İngiliz televizyonun karşılaşmayı değerlendiren Rio Ferdinand ve Michael Owen ise Mısırlı yıldızı savundu.

6 / 6 Ferdinand, ''Umarım sevinme şekli budur. Bence Salah, kendi şeklinde seviniyordu. Bu hareketinin öncesinde elleri havadaydı.'' derken Owen, ''Bence mutlu oldu.'' şeklinde yorum yaptı.