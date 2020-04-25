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Fırsatçılara sıkı takip

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.04.2020 13:09 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği, Ramazan ayını ve bayramı fırsat bilerek, fahiş fiyat uygulaması yapan firma-işletmelere yönelik denetimler arttırılacağını ve gerekli adli-idari işlemlerin de ivedilikle yapılacağını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, "Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi özelliği göz önünde bulundurularak, ’İl Pandemi ve İl-İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nca gerekli sağlık tedbirlerinin planlanması ve uygulanması, konunun valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Fırsatçılara sıkı takip

Kütahya Valiliği, Ramazan ayını ve bayramı fırsat bilerek, fahiş fiyat uygulaması yapan firma-işletmelere yönelik denetimler arttırılacağını ve gerekli adli-idari işlemlerin de ivedilikle yapılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi özelliği göz önünde bulundurularak, ’İl Pandemi ve İl-İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nca gerekli sağlık tedbirlerinin planlanması ve uygulanması, konunun valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak" denildi.

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Merkez
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Merkez
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Simav
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