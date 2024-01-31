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Fırtına ahşap tekneyi alabora etti

İHA İHA
31.01.2024 14:34 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metrelik tekne alabora oldu.

Bodrum’un kuzey bölgesindeki fırtına 15 metre uzunluğundaki ahşap tekneyi batırdı. Meteoroloji tarafından 29 Ocak Pazartesi günü Bodrum’un kuzey bölgelerinde fırtına uyarısı yapmıştı. İlçenin kuzeyinde bulunan Yalıkavak, Torba ve Göltürkbü sahillerinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir çok balıkçı kayığı ve yatlar önlem aldı. Yalıkavak’da iskeleye bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne fırtınanın etkisiyle iskeleye ardı ardına çapmaya başladı. Tekne bir süre sonra bağlı olduğu halatında kopmasıyla denizde sürüklendi. Kısa bir süre sürüklendikten sonra hasar alan tekne su alarak batmaya başladı. Fırtına nedeniyle bir anda alabora olan tekne sulara gömüldü. Tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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