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Fırtına balık fiyatlarını artırdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.02.2020 16:20 | Son Güncelleme

Havaların fırtınalı ve yağışlı olmasıyla balık fiyatları tırmanışa geçti.Erdek’te balıkçı tezgahlarında yerli hamsi geçen hafta 10 liradan satılırken, dün kilosu 25 liraya yükseldi.

Havaların fırtınalı ve yağışlı olmasıyla balık fiyatları tırmanışa geçti.
Erdek’te balıkçı tezgahlarında yerli hamsi geçen hafta 10 liradan satılırken, dün kilosu 25 liraya yükseldi. Erdek’te uzun yıllardır seyyar balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Turan Çolak, balık fiyatlarının artışını olumsuz hava şartlarına bağladı. Hava muhalefetinin haricinde denizlerde her geçen yıl giderek azalan balık çeşitlerinin de fiyatların artmasına neden olduğuna dikkat çeken Çolak, “Denize açılan balıkçı tekneleri limana boş ağlarla dönerse, hamsi 25 lira da olur, 30 lira da olur” dedi.
Balık halinde yerli hamsinin kasasının 450 lira, kolyozun 280 lira, uskumrunun 550 liradan satıldığını ifade eden Çolak, "Bugünlerde tezgahlarda istavrit 20, gümüş 15, çupra 40, uskumru 40 ve karides de 30 liradan satılıyor" dedi.

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