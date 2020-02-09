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Fırtına Kahta’daki seraları vurdu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.02.2020 17:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gece başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle domates yetiştirilen 26 dönümlük seraların çatıları uçtu.Fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyür zarar gören sera üreticilerinin, 1 milyonun üzerinde zararı olduğu öğrenildi.Seraların çatıları şiddetli rüzgardan dolayı parçalanırken domates fideleri kırıldı ve ürünler yerlere dökülerek ezildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gece başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle domates yetiştirilen 26 dönümlük seraların çatıları uçtu.
Fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyür zarar gören sera üreticilerinin, 1 milyonun üzerinde zararı olduğu öğrenildi.
Seraların çatıları şiddetli rüzgardan dolayı parçalanırken domates fideleri kırıldı ve ürünler yerlere dökülerek ezildi. Zarar gören seralardaki domatesler aşırı soğuktan dolayı dondu. Fırtınadan dolayı 1 milyonun üzerinde zarar gördüklerini belirten üreticiler, devletten yardım beklediklerini söyledi.
Yeni Seracılık İşletmesi sahibi Mustafa Babat, “8 dönümlük seramız yanmış durumda. Aşırı rüzgar ve hava şartlarının soğuk olması ile seramız yanmış durumda. Yetkililere sesleniyorum. Bize yardım edin lütfen.” Dedi.
18 dönümlük alanda serada üreticilik yapan çiftçi Mesut Köse, “ Kahta’da 18 dönümlük alanda sera işletiyorum. Dün gece başlayan şiddetli fırtınadan dolayı seralarımızın naylonları yırtıldı. Rüzgar seranın içine girince ürünlerimizin hepsi hasar gördü. O şiddetli rüzgarda her ne kadar müdahale etmeye çalışsak da bir şey yapamadık. Çünkü hava şartları çok kötüydü. Durum böyle olunca da bütün domateslerimiz dondu ve telef oldu. 5 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İlk defa böyle rüzgar ve doğa şartları ile karşılaştık. 18 dönümlük alanın tamamında zararımız var. Seramızın komplesi meyveleri ile beraber dondu. Yaklaşık 200 ton ürünümüz zarar gördü. Maddi zarar ve seranın yapımı ile beraber zararları eklersek 1 milyon zararımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruz” İfadelerine yer verdi.
Tarım sigortasına dikkat çeken Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fahri Can, “Çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (Çks) kayıtlı arazilerdeki ürünlerini, dolu, don, yangın, heyelan, fırtına ve hortum riskine karşı devlet destekli tarım sigortası yapmaları büyük önem taşımaktadır. İlçemizde dün gece meydana gelen aşırı rüzgardan dolayı seralarımızda büyük zarar oluştu. Zarar ziyan tespit komisyonlarımızdaki ekiplerimiz seralardaki bu durumu değerlendirecek. Bu komisyonda karar alındıktan sonra çiftçilerimizin kredi borçları varsa borçlarının ertelenmesi için ilgili bankalara yazı yazacağız. Çiftçilerimize yardım olacağız” diye konuştu.

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