Fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın çatısı fırtına nedeniyle koparak yoldan geçen anne ve çocuğunun üzerine düştü.
Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu.
Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı.
Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.
Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.
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