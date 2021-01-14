YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Fırtına Osmancık kalesi’ndeki Türk bayrağına zarar verdi

Fırtına Osmancık kalesi’ndeki Türk bayrağına zarar verdi

14.01.2021 18:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fırtına Osmancık kalesi’ndeki Türk bayrağına zarar verdi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Osmancık Kalesi’nde dalgalanan bayrak zarar gördü.Osmancık ilçesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan fırtınanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Osmancık Kalesi’nde dalgalanan bayrak zarar gördü.
Osmancık ilçesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan fırtınanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Osmancık Kalesi’nde bulunan Türk bayrağı fırtınadan dolayı zarar görürken, halatları da koptu. Durum hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Osmancık Belediyesi; “Osmancık Kalesinde dalgalanan şanlı bayrağımız fırtına nedeniyle zarar görmüş ve halatları kopmuştur. Mevcut bayrak ekiplerimizce alınmış olup yenisi ile değiştirilecektir. Şanlı bayrağımız Osmancık Kalesinde gururla dalgalanmaya devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
12:54
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Çorum Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Osmancık’ta aşılama çalışmaları başladı

Osmancık’ta aşılama çalışmaları başladı

Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde bulundu

Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde bulundu

OKA desteğiyle restore edilen Bilâller Konağı yeniden hayat buldu

OKA desteğiyle restore edilen Bilâller Konağı yeniden hayat buldu

Kargı’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Kargı’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.