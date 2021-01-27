Fırtına sebebiyle devrilen dev ağaç parçalanarak kaldırıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, kentte dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtınada devrilen ağaçları yollardan kaldırıyor. Ekiplerin gece yarısı başlayan mesaisi devam ederken son olarak Mevlana kavşağında devrilen ağaç kaldırıldı.

Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan yağış gece saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini arttırdı. Hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken Muratpaşa Belediyesi ekipleri de devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin, gece yarısı başlayan mesaisi de devam ediyor. Ekipler son olarak kentin ana ulaşım akslarının bağlantı noktası Mevlana kavşağında devrilen kaldırdı. Ağaç, motorlu testerelerle kesilip kepçe yardımıyla kamyona yüklendi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentte etkisi devam eden fırtına ve sağanak nedeniyle ilgili tüm birimlerin alarm durumuna geçirildi. Park Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri müdürlüklerinde ilçe genelinde yaşanan olumsuzluklara müdahale ederken anında müdahale için de müdürlüklerde hazır ekiplerin bekletildiğini söyledi.

