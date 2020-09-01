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Fırtınada kopan çatı araçların üzerine düştü

MUŞ HABERLERİ  | 01.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

Muş’ta meydana gelen fırtına nedeniyle uçan bir apartman çatısı park halindeki araçların üzerine düştü.

Muş’ta meydana gelen fırtına nedeniyle uçan bir apartman çatısı park halindeki araçların üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Aniden etkili olan kuvvetli fırtına 6 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Çatı katından kopan saç parçaları site içerisi ve binanın altında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçlarda ve bahçede kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Aracında maddi hasar oluşan araç sahibi Bilal Yengi, kursta olduğu sırada aniden bir fırtınanın meydana geldiğini ve çatı katındaki saç ile tahtaların uçarak araçların üzerine düştüğünü söyledi.

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