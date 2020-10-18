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Fırtınadan dolayı deniz otobüsü geri döndü

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.10.2020 22:06 | Son Güncelleme

Avşa Adası’ndan kalkan yolcu gemisi fırtına nedeniyle limana geri döndü.İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait deniz otobüsü olumsuz hava koşulları nedeniyle Avşa-İstanbul seferini iptal ederek Marmara Denizi’nin ortasından Avşa Adası limanına geri dönmek zorunda kaldı.

Avşa Adası’ndan kalkan yolcu gemisi fırtına nedeniyle limana geri döndü.
İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait deniz otobüsü olumsuz hava koşulları nedeniyle Avşa-İstanbul seferini iptal ederek Marmara Denizi’nin ortasından Avşa Adası limanına geri dönmek zorunda kaldı. Avşa Adası’ndan İstanbul’a gitmek üzere saat 16.30 limandan ayrılan İDO’ya ait deniz otobüsü Marmara Adası’na uğrayıp yolcularını aldıktan sonra İstanbul’a doğru hareket etti. Yaklaşık 1 saat 20 dakika yol aldıktan sonra havanın fırtınalı olması nedeniyle dalgalardan korkan yolcuların ısrarı ile gemi ayrıldığı limana geri dönmek zorunda kaldı. Yolcuları tekrar Marmara Adası’na indiren gemi, yarın sabah seferini yapmak üzere Avşa Adası limanına demirledi.

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