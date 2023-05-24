Fırtınadan yıkılan cami minaresi yenilendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Çamcılar Köyünde geçtiğimiz aylarda etkili olan fırtına nedeniyle minaresi yıkılan caminin minaresi yenilendi. Çelik konstrüksiyon 30 metre uzunluğunda yapılarak montesi yapılan minare estetik olarak da büyük beğeni topladı.

Yaklaşık 270 bin TL harcanarak yapılan minareden ezan okunacağı gün bekleniyor. Hayırseverlerin desteği ile caminin minaresi yenilendiğini belirten Çamcılar Köy Muhtarı Kemal Günay "Geçtiğimiz Mart ayında şiddetli fırtına sonra yıkılan minaremizin yerine yenisini yaptırdık. Hayırseverlerin desteği ile yapılan minaremiz 30 metre uzunluğunda. Rabbim destek olanlardan razı olsun" dedi.

