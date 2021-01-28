YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü

Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü

28.01.2021 12:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü

Ordu’nun Kumru ilçesinde dün gece etkili olan fırtına sonucu devrilen ağaç, içerisinde hayvanların bulunduğu ahıra isabet etti.Olay, Demircili Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde dün gece etkili olan fırtına sonucu devrilen ağaç, içerisinde hayvanların bulunduğu ahıra isabet etti.
Olay, Demircili Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede gece saatlerinde etkisini arttıran rüzgar fırtınaya dönüşerek, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sonucu kökünden çıkarak devrilen ağaç, Rüştü Sessiz isimli şahsa ait, içerisinde hayvanların bulunduğu ahırın çatısına devrildi. Ahırın çatısında hasar meydana gelirken, hayvanlar ise yara almadan kurtuldu.

Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:46
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:09

Ordu Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Boztepe Eczanesi
Altinordu
Cansudere Eczanesi
Altinordu
Hekimoğlu Eczanesi
Altinordu
Bayşu Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Pera Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Ada Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Neva Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Ordu Valisi Sonel üç kitap yazan engelli gencin bilgisayar isteğini yerine getirdi

Ordu Valisi Sonel üç kitap yazan engelli gencin bilgisayar isteğini yerine getirdi

Dedesinin mesleği gelir kaynağı oldu

Dedesinin mesleği gelir kaynağı oldu

Ordu'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Ordu'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Ordu'da örtü yangını ormanlık alana sıçradı

Ordu'da örtü yangını ormanlık alana sıçradı

Ergenlikte yapılan aşı rahim ağzı kanserini önlüyor

Ergenlikte yapılan aşı rahim ağzı kanserini önlüyor

Ergenlikte yapılan aşı rahim ağzı kanserini önlüyor

Ergenlikte yapılan aşı rahim ağzı kanserini önlüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.