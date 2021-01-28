Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü

Ordu’nun Kumru ilçesinde dün gece etkili olan fırtına sonucu devrilen ağaç, içerisinde hayvanların bulunduğu ahıra isabet etti.

Olay, Demircili Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede gece saatlerinde etkisini arttıran rüzgar fırtınaya dönüşerek, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sonucu kökünden çıkarak devrilen ağaç, Rüştü Sessiz isimli şahsa ait, içerisinde hayvanların bulunduğu ahırın çatısına devrildi. Ahırın çatısında hasar meydana gelirken, hayvanlar ise yara almadan kurtuldu.



