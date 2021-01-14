YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

Fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

14.01.2021 06:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.Otlukbeli ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Otlukbeli ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatte hızı 90 kilometreyi bulan fırtına 20’e yakın evin çatısını uçurdu, elektrik nakil hatlarında zarar oluştu. Fırtına anında çatıların uçma anları ve vatandaşların yaşadığı panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Fırtınadan Otlukbeli’nin yanısıra Çayırlı ilçesine bağlı köyler de etkilendi. Cennetpınarı köyünde 1 ahır, 1 depo, Hastarla köyünde 1 konut, Yukarıçamurdere köyünde 1 konutta zarar oluştu.
Can kaybının yaşanmadığı fırtınada maddi hasar tespiti için AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzincan için fırtına uyarısı yapıldı. Uyarıda, “14 Ocak 2021 tarihi saat 00.00’dan başlayarak, 14 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar Erzincan genelinde güney yönlerden esecek olan orta kuvvetli rüzgarın aralıklı olarak kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri vb. oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:35
Öğle
12:36
İkindi
15:05
Akşam
17:27
Yatsı
18:50

Erzincan Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Elıf Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Erzincan’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi

Erzincan’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi

Akdağ’dan İHA’ya ziyaret

Akdağ’dan İHA’ya ziyaret

Erzincan’da “Patikle Başla Kitapla Yaşa” projesi

Erzincan’da “Patikle Başla Kitapla Yaşa” projesi

Erzincan için kar ve fırtına uyarısı

Erzincan için kar ve fırtına uyarısı

Erzincan’da kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Erzincan’da kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Erzincan'da şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

Erzincan'da şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.