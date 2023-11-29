Fırtınayla birlikte suya gömülen tekne vinçle karaya çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz’de etkili olan fırtına, Samandağ’da da hayatı olumsuz etkilemişti. Fırtınanın etkisiyle denizle kara birleşmiş, ev ve iş yerleri zarar görmüştü. Çevlik Balıkçı Barınağı’nda bağlı balıkçı teknesi de fırtınanın etkisiyle suya gömüldü. Öte yandan, 2 tekne de batma tehlikesi yaşadı.

Ekiplere haber verilmesi üzerine fırtınanın etkisini yitirmesiyle batan tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dalgıç ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla vinç yardımıyla balıkçı teknesi karaya çıkarıldı.

