FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası yarışları tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası, yapılan son yarışlarla tamamlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 9 ülkeden 40 sporcu, yarışların son gününde başarılı olmak için kıyasıya mücadele etti.

Günün sonunda kadınlar kategorisinde Türk sporculardan Ceren Yıldırım birinci, Sıla Kara da ikinci oldu. Kazakistanlı sporcu Alexandra Troitskaya üncülüğe ulaştı.

Erkeklerde birinciliği Ukraynalı sporcu Taras Filiak, ikinciliği Özbekistan'dan Komiljon Tukhaev ve üçüncülüğü Ukrayna'dan Mykhailo Karpushyn elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu tarafından verildi.

