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FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: "15 Ağustos’tan itibaren peşin alımlara başlayacağız"

GİRESUN HABERLERİ  | 04.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) piyasanın 25 ila 50 kuruş üzerinde fiyatla 15 Ağustos tarihinden itibaren peşin fındık alımlarına başlayacağı bildirildi.Geçen yıl 20 bin tonun üzerinde fındık alımı yapan birlik bu yıl daha fazla alım yaparak üreticinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: "15 Ağustos’tan itibaren peşin alımlara başlayacağız"

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) piyasanın 25 ila 50 kuruş üzerinde fiyatla 15 Ağustos tarihinden itibaren peşin fındık alımlarına başlayacağı bildirildi.
Geçen yıl 20 bin tonun üzerinde fındık alımı yapan birlik bu yıl daha fazla alım yaparak üreticinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Alımları peşin ya da emanet sistemi ile yapan FİSKOBİRLİK, üreticiden gelecek tüm fındığı almayı hedefliyor.
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı açıklamada, tüm bölgelerde fındık alımlarına 15 Ağustos tarihinden itibaren başlayacaklarını söyledi. Üreticiden gelen tüm fındığa talip olduklarını belirten Bayraktar, "Piyasa fiyatının 25 ila 50 kuruş üzerinden fındık alacağız. Günlük olarak piyasa fiyatını takip edeceğiz ve her gün oluşan fiyatın üzerine en az 25 kuruş koyacağız. Herhangi bir limitimiz veya kotamız bulunmamaktadır. Birliğe bağlı 50 kooperatifin tamamında ekipler oluşturuldu ve ürün kabulü yapacağız. Ayrıca üreticiler aradığında gidip harmanından ya da kapısından teslim alacağız. Peşin ve emanet sistemi üzerinden alım politikası uyguladık. İsteyen çiftçimiz ürün bedelini hemen alacak, isteyen de daha sonra değerlendirilmek üzere fındıklarını depolarımıza emanet olarak bırakabilecek“ dedi.

“Üreticilerimizin getirdiği bütün ürüne talibiz”
Geçen yıl 20 bin tonun üzerinde fındık alındığını ve paralarının peşin olarak ödendiğini ifade eden Bayraktar, “Bu sezon geçen sezonun üzerinde fındık almayı hedefliyoruz. Geçen yıl 20 bin tonun üzerinde fındık alımı gerçekleştirdik ve peşin olarak ödemesini yaptık. Bu sezon da üreticilerimin getirdiği bütün ürüne talibiz. Bazı üreticilerimiz niçin TMO fiyatı üzerinden değil de piyasa fiyatı üzerinden alım yaptığımızı eleştiriyor. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Geçen yıl TMO 17 liradan fındık alırken, biz 25 liraya fındık aldık. Dolayısıyla piyasa fiyatı TMO fiyatının üzerinde oluşabilmektedir. Biz de TMO’nun değil piyasa fiyatını baz alarak üreticilerimizin TMO’nun dışında piyasaya verileceği fındığa talibiz” ifadelerini kullandı.

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Merkez
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Dogankent
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Espiye
Evren Eczanesi
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