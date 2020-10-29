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Fiskobirlik ile Marmarabirlik güç birliği konusunda görüşme gerçekleştirdiler

GİRESUN HABERLERİ  | 29.10.2020 15:29 | Son Güncelleme

Fiskobirlik’i ziyaret eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, iki kurumun iş birliği alanları ve üretici için atılacak adımlar konusunda görüşme gerçekleştirdi.Ülkenin önde gelen kooperatiflerinden olan Fiskobirlik ve Marmarabirlik iş birliği oluşturma konusunda önemli bir adım attı.

Fiskobirlik’i ziyaret eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, iki kurumun iş birliği alanları ve üretici için atılacak adımlar konusunda görüşme gerçekleştirdi.
Ülkenin önde gelen kooperatiflerinden olan Fiskobirlik ve Marmarabirlik iş birliği oluşturma konusunda önemli bir adım attı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar’i ziyaret ederek iki kurumun iş birliği konusunda atılacak adımlar ile Türk tarımını küresel tarım piyasasında öne çıkartabilecek projeler görüşüldü.
Kooperatiflerin birlik oluşturmasının üretime büyük katkı sağlayacağını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Fiskobirlik’in her geçen gün alımlarını artırdığını, ihracat noktasında da yeni bir yapılanma modeline giderek gücüne güç kattığını görmek bizleri mutlu etmektedir. Fındık üreticisi adına da sevincimizi paylaşmak isteriz. Marmarbirlik ile Fiskobirlik arasında teknik altyapı olmak üzere, her türlü bilgi alışverişi ve iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. ‘Fiskobirlik Marmarabirlik ele ele’ sloganı kapsamında diğer Birlikleri de bu halkaya dahil ederek, üreticimiz adına güç birliği oluşturulması, Türk tarımına ve tarımsal üretime büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lüfti Bayraktar ise Hidamet Asa’nın ziyaretinden duyduğu dile getirerek, “Marmabirlik, hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir marka haline geldi. Bu konum herkes gibi bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Sayın Başkan ve Marmarabirlik’i başarıları nedeniyle kutluyorum. Bir Kooperatif Birliğinin bu noktalara gelmesi herkes gibi bizler adına da gurur verici. Bu başarılar inanıyorum ki katlanarak devam edecek” şeklinde konuştu.
Marmarabirlik ve Fiskobirlik’in Türkiye’de Kooperatifçiliğin lokomotif unsurları olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Ülkemizde kooperatifçiliği daha ilerilere taşıyabilmek, sorunlarını daha yüksek sesle dile getirebilmek adına, ivedilikle tüm birlikler bir araya gelmeli ve ortak bir payda oluşturulmalıdır. Fiskobirlik ve Marmarabirlik olarak bizler, bir güç birliği oluşturmak ve bunun sürdürülmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. En kısa sürede bu konuda da gerekli adımları inşallah atacağız” diye konuştu.

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