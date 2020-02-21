YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. FİSKOBİRLİK işçilerinden Tomakin’e cevap

FİSKOBİRLİK işçilerinden Tomakin’e cevap

GİRESUN HABERLERİ  | 21.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’in FİSKOBİRLİK’e yönelik eleştirileri üzerine bir grup işçi AK Parti İl Başkanlığı’na giderek görüşmek istedi.AK Parti Ordu İl Başkanı ile görüşemeyen FİSKOBİRLİK çalışanları açıklamalarda bulundu.FİSKOBİRLİK işçileri adına açıklama yapan Özlem Ertemoğlu Özdemir, “Fiskobirlik 1938 den beri 82 yıldır faaliyet gösteren dünyanın en büyük üretici birliğidir.

FİSKOBİRLİK işçilerinden Tomakin’e cevap

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’in FİSKOBİRLİK’e yönelik eleştirileri üzerine bir grup işçi AK Parti İl Başkanlığı’na giderek görüşmek istedi.
AK Parti Ordu İl Başkanı ile görüşemeyen FİSKOBİRLİK çalışanları açıklamalarda bulundu.
FİSKOBİRLİK işçileri adına açıklama yapan Özlem Ertemoğlu Özdemir, “Fiskobirlik 1938 den beri 82 yıldır faaliyet gösteren dünyanın en büyük üretici birliğidir. FİSKOBİRLİK yaklaşık bin kişiyi istihdam etmektedir. Biz Fiskobirlik çalışanları olarak Fiskobirlik sayesinde evimize ekmek götürüp ailemizin geçimini sağlamaktayız. Derdimiz eve ekmek götürmek derdi olunca biz çalışanlar haklı olarak hakkımızı aramak zorundayız. Biz işçiler yarın sabah itibariyle işimizden ayrıldığımızda bizlere herhangi bir işletmede çalışabilecek bir iş ortamı sağlayabilecek midir? 2019 yılında TMO’dan Fiskobirlikçe satın alınan 10 bin ton fındığın kırımı, işlenmesi, kavrulması ve mamül yapılması aşamasında sürekli çalışırken bugün dönüşümlü olarak kısa süreli çalışmaktayız. Fiskobirlik şu anda TMO’dan en az 10 bin ton fındığın talebi aşamasındayken neden böyle bir açıklama ihtiyacı hissedilmiştir.? Bu 10 bin ton fındık bizim işimiz, aşımız geçimimiz. Geçen yıl almış olduğumuz fındığın parasını ödedik. Bu bölgede çalışabileceğimiz kurum sayısı parmakla gösterecek kadar az. Gençlerimiz bölgemizi terk ederek başka bölgelere hızlı göç yaptığı bir gerçektir. Fiskobirlik; Fındık Entegre İşleme Tesisleri arasında Nuga markasıyla Nutella gibi bir dünya devine kafa tutan tek işletme olmasına rağmen bu katma değer görmemezlikten gelinmemelidir" dedi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin’in açıklaması
Başkan Tomakin geçtiğimiz günlerde Fiskobirlik’in "TMO’nun fındığına talibiz" şeklindeki açıklamasına yönelik şu açıklamada bulunmuştu: "Asıl görevi fındığa yeni pazarlar bulmak, fındığı mamul yaparak en iyi şekilde piyasaya sunması gereken, sonra da marketçiliğe başlayan beceriksiz FKB yöneticileri şimdi çıkmış TMO’nun sattığı fındığa talibiz diyorlar. Her sezon döneminde üreticinin fındığına talibiz diye açıklama yapıyorlar, size hangi üretici güvendi de fındık verdi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

FİSKOBİRLİK işçilerinden Tomakin’e cevap

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Giresun Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
12:45
İkindi
15:44
Akşam
18:14
Yatsı
19:33

Giresun Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Derya Eczanesi
Merkez
Sokakbaşı Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli

Ressam Selahattin Kara Giresun’u gezdi

Ressam Selahattin Kara Giresun’u gezdi

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

Polis memuru müdürlükte intihar etti

Polis memuru müdürlükte intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.