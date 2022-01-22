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FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Genel Kurulda konuştu:

22.01.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"100 milyon liralık ihracat yaptık. Çok mu? Değil ama ihracata dün başlayan bir kurum için çok" - "FİSKOBİRLİK ilk defa kendi parasıyla fındık aldı, işledi, sattı"

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) 2020-2021 Yılı Seçimli Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ'de yapılan 2020-2021 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın önerisiyle divan heyeti oylanarak oluşturuldu. Olağan Genel Mali Kurulu, delegelerin verdiği imza ile Seçimli Olağan Mali Genel Kurula dönüştürüldü.

Bazı delegelerin ardından söz alan Bayraktar, kurumun iyi işler yaptığını söyledi.

Bayraktar, geçen yıl 7,5 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, "100 milyon liralık ihracat yaptık. Çok mu? Değil ama ihracata dün başlayan bir kurum için çok. FİSKOBİRLİK ilk defa kendi parasıyla fındık aldı, işledi, sattı." dedi.

Fındık ihracatı yapan firmalar arasında 21. sırada olduklarını anımsatan Bayraktar, bununla ilgili de FİSKOBİRLİK'in ilk 20 arasında olmadığı yönünde eleştirilerle karşılaştıklarını söyledi.

Bayraktar, "Biz aslında 21. sırada değil, 15-16. sıralardayız. Neden? Çünkü şekerli ürün ihracatını fındık ihracatından saymıyorlar, orada da 2 milyon dolar gelirimiz var. Yapmışız yani, bu kurum yıllar sonra bir şey yapıyor. Alıyor üreticiden, işliyor ve satıyor elhamdülillah." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından delegeler, FİSKOBİRLİK Yönetim Kuruluna bir üye seçimi için oy kullandı.

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