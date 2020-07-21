Fiskobirlik’in 2020 yılı ciro hedefi 500 milyon lira

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Fiskobirlik Entegre Tesisi’ni ziyaret ederek Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer ve İl Başkan Yardımcısı Cumhur Karaaslan ile beraber Fiskobirlik Entegre Tesisi’ni ziyaret etti. Ziyarette Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Fiskobirlik çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Öztürk, “Fiskobirlik, Giresun’un marka değeridir. Fiskobirlik’in güçlü olması demek, fındık üreticilerimizin güçlü olması, dolayısıyla Giresun’un güçlü olması demektir. Bu sebeple Fiskobirlik’in çalışmalarını önemsiyor, yakından takip ediyor ve daha başarılı olması için elimizden gelen her desteği veriyoruz” dedi.

Fiskobirlik’in her geçen gün ürün sayısının üretim kapasitesinin, ürün ihraç ettiği ülke sayısının arttığını belirten Öztürk, “Fiskobirlik, fındığın başkenti Giresun’un stratejik bir kurumudur. Üreticilerimizi koruyan ve destekleyen, bunun yanında ülkemize katma değer sağlayan Fiskobirlik’in elde ettiği başarıları takdir etmekle birlikte, beklentimiz ve hedeflerimiz çok daha büyüktür” dedi.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, yürütülen faaliyetler ve gelecek planlamaları hakkında istişarelerde bulunan Öztürk, Fiskobirlik’in, Giresunlularla birlikte, fındık bölgesindeki tüm üreticilere hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, üretim ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Fiskobirlik Entegre Tesislerinde, 2012 yılında 111 olan istihdam sayımız, 2020 yılında 480 kişiye çıkarılmıştır. Son 5 yılda yaklaşık 45 milyon lira yatırım yapılarak, ürünlerimiz tüm Tükiye pazarında yerini almış, dünyada ise 16 ülkeye mamul madde olarak ürün ihraç etmektedir. 2012 yılında ciromuz 16 milyon lira, 2019 yılı ciromuz 300 milyon lira, 2020 yılı ciro hedefimiz ise 500 milyon liradır” ifadelerini kullandı.

