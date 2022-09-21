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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

21.09.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turnuvanın ilk gününde Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nın ilk gününü Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sambo müsabakaları gerçekleştirildi.

Kadınlarda +80 kiloda Duygu Dirgen, 72 kiloda Merve Topoğlu altın madalya kazandı. 50 kiloda Hanife Özcan, 59 kiloda Revsan Yazıcı ve Tuğba Yılmaz ile 72 kiloda Burcu Aksoy bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise +98 kiloda Furkan Güner gümüş madalya kazanırken, 58 kiloda Ramil Amiraslanov, 88 kiloda Can Güzel ve +98 kiloda Ozan Erol bronz madalya elde etti.

56 ülkeden yaklaşık 1100 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk gününü Türkiye, 10 madalya ile tamamladı.

Turnuva, 30 Eylül'de sona erecek.

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