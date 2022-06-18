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FIVB Voleybol Milletler Ligi

18.06.2022 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan: 3 - Türkiye: 2

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Vera Mechan Walter Hugo (Peru)

Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Mirosavljeviç (Busa, Mirkovic, Mirosavljevic, Jaksic )

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Beyza Arıcı, Hande Baladın)

Setler: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

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